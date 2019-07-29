Шестилетний тюремный срок грозит псковичу, угнавшему иномарку за 1 миллион рублей

В Новосокольниках перед судом предстанет пскович, угнавшего дорогостоящий автомобиль. Об этом «Псковской правде» сообщил прокурор Новосокольнического района Михаил Паршин.

Установлено, что 7 июня нынешнего года около 17.00 этот мужчина проник на земельный участок у жилого дома по улицы Дружба, где находилась иномарка стоимостью 1 000 000 рублей. Автомобиль принадлежал гражданину Латвии.

Пскович забрался в салон машины, завел её и скрылся с места преступления. В тот же день преступник продал автомобиль на запчасти в Твери. Чуть позже похищенный транспорт нашли полицейские и вернули потерпевшему.

Псковичу грозит шесть лет тюрьмы.