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Спорт

Соревнования по дрифту в Пскове для удобства будут транслировать на большой экран

29 июля 2019 года, 14:15

Шестые по счёту соревнования по дрифту пройдут в Пскове 3 и 4 августа возле нового торгово-развлекательного комплекса Fjord Plaza. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Организаторы ожидают около 300 участников. Участниками соревнований станут дрифтеры из Москвы, Петербурга, Прибалтики, а зрителей шоу ждут также показательные выступления по автозвуку, выставка ретро-автомобилей и тюнинг-проектов.

На большом экране, который уже размещен на стене торгово-развлекательного комплекса, будет вестись онлайн трансляция мероприятия.

Новая площадка больше и удобнее и для участников, и для зрителей. Здесь проще обеспечивать безопасность гостей и участников спортивного шоу.

Соревнования пройдут при поддержке администрации Псковской области.

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