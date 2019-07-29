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Общество

Впервые в Псковской области пройдёт Всероссийский форум молодых семей

29 июля 2019 года, 13:01

Всероссийский форум молодых семей пройдет с 5 по 9 августа в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По информации организаторов, участниками форума станут более 200 представителей из 42 субъектов Российской Федерации, в том числе около 70 детей. Более 180 участников представят Псковскую область. Все они ведут активную общественную работу по поддержке детства, материнства и отцовства.

Для молодых семей предусмотрена интенсивная программа, посвященная развитию семейных клубов и социально ориентированных НКО по вопросам оказания поддержки молодым, многодетным семьям, поддержке детства, материнства и отцовства, обмену лучшим региональным опытом работы с молодыми семьями, вопросам семейной и детской психологии. Также на форуме традиционно пройдет Фестиваль клубов молодых семей.

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