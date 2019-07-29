Двоих жителей Смоленска задержали в Куньинском районе из-за кражи аккумуляторов

В Куньинском районе по «горячим следам» раскрыли кражу сорока аккумуляторов с вышки сотовой связи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ночью 27 июля на 439-м километре трассы Москва – Балтия с вышки сотовой связи, принадлежащей сотовому оператору, похищено сорок аккумуляторов. Эти аккумуляторы весом по 22 килограмма каждый используются как резервные на случай отключения электроэнергии.

Получив сообщение о произошедшем, полицейские выехали на место происшествия и по «горячим следам» задержали подозреваемых.

Ими оказались двое жителей города Смоленска, 1983 и 1985 годов рождения. Выяснилось, что они проникли на территорию вышки сотовой связи и сняли аккумуляторы, которые погрузили в два своих легковых автомобиля, после чего попытались скрыться. Однако, далеко уехать не успели. Полицейские задержали их недалеко от места происшествия.

Возбуждено уголовное дело.