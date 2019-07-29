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Общество

На открытие конкурса «Десантный взвод – 2019» приглашают всех желающих 3 августа

29 июля 2019 года, 11:16

Торжественная церемония открытия международного этапа конкурса «Десантный Взвод АрМИ-2019» пройдет на полигоне «Завеличье» (3,5 километра от Пскова по Палкинскому шоссе) 3 августа в 10.30. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

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На открытие приглашаются военнослужащие с семьями, жители и гости Пскова. В программе состоятся показательные выступления, пройдут интерактивные шоу и концертная программа, будет развернута выставка вооружения и военной техники.

В конкурсе «Десантный Взвод АрМИ-2019» примут участие команды из 23 стран мира.

Соревнования пройдут в четыре этапа на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово». На первом этапе военнослужащим предстоит осуществить десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км. Второй этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап — это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также совершат индивидуальные прыжки с парашютом на точность.

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