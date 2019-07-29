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Общество

Стало известно, на каких улицах в Пскове появятся новые детские площадки

29 июля 2019 года, 11:09

Тринадцать детских и три спортивных площадки установят в этом году в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Уже обустроены детские площадки у домов №126 по улице Леона Поземского, №№ 3, 5, 7 по улице Металлистов, №№ 9, 11 по улице Генерала Маргелова, №9/2 по улице Шелгунова. Общая стоимость работ составила более 2,3 миллиона рублей.

Кроме того, детские площадки появились у домов №4 по улице Западной, №4 по улице Рокоссовского, №13 по улице 1-й Проселочной, №73 по Рижскому проспекту. Сумма денежных средств, выделенных по программе на эти объекты, составляет около 2,6 миллиона рублей.

Будет обустроена детская игровая площадка и у домов №14 и 16 по улице Инженерной. Сумма контракта - порядка 600 тысяч рублей.

В планах на текущий год также стоит устройство детской площадки у домов №№ 5, 5а по улице Новоселов. В ближайшее время будет размещен аукцион на определение подрядчика. Аналогичные детские комплексы появятся на улице Звездной, 18, на Рижском проспекте, 75 и Юбилейной, 65.

Игровой комплекс будет включать горку, качели, карусель-велотренажер, качалку-балансир, песочный дворик, панно-головоломку, комплекс турников, малые архитектурные формы.

В рамках благоустройства общественной территории возле детского сада «Кораблик» будет также установлен детский игровой комплекс. Здесь же оборудуют спортивную площадку. Общая стоимость объектов составит 2,3 миллиона рублей. Срок окончания работ - до 3 сентября.

Запланированы к установке комплексы для занятий спортом также в «Аллее ветеранов» и на улице Доставалова, 1.

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