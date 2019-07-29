Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Пропавшего два месяца назад Анатолия Ниткина разыскивают псковские полицейские (ФОТО)

29 июля 2019 года, 09:54

Полицейские разыскивают 50-летнего уроженца Печорского района Ниткина Анатолия Владимировича, который в конце мая пропал без вести на территории Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД,

Пропавшего два месяца назад Анатолия Ниткина разыскивают псковские полицейские (ФОТО)
Полицейские просят помочь в поисках пропавшего мужчины.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
На вид ему 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони - татуировка «За ВДВ».

Занимался вырубкой леса, трудился на пилораме. Планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Если вам что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В деревне Кудеверь освятили новый храм, построенный на месте разрушенного
Массовые проверки водителей на наличие детских автокресел пройдут сегодня в Псковской области
День Военно-Морского флота отпраздновали на набережной Флотской Славы в Пскове
Сергей Мезенцев проверил готовность Новоржевской школы к началу учебного года
Страдающий потерей памяти мужчина пропал в Псковском районе
Псковская музыкальная школа №1 получит средства на реставрацию из резервного фонда
Псковский полицейский спас заблудившегося грибника
В Палкинком районе отметили 75-ю годовщину освобождения
Жара и дожди ожидают псковичей в воскресенье

Комментарии

Авторизация
No comments
Вандалы снова разгромили центр Острова

Происшествия
23 июля 10:20

Вандалы снова разгромили центр Острова

Пострадали два памятника, в городе не осталось целой скамейки (ФОТО)
Жизнь до и после

Происшествия / ДТП
8 июля 18:43

Жизнь до и после

Мама 6-летней Верочки, погибшей в апреле под колесами мотоцикла, боится, что водитель уйдет от ответственности (ВИДЕО)
Детская распродажа

Происшествия / Преступление
5 июля 14:25

Детская распродажа

Молодая псковичка не хотела отдавать нежеланного ребенка в приют и решила сама найти ему новую семью