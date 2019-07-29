Пропавшего два месяца назад Анатолия Ниткина разыскивают псковские полицейские (ФОТО)

Полицейские разыскивают 50-летнего уроженца Печорского района Ниткина Анатолия Владимировича, который в конце мая пропал без вести на территории Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД,

На вид ему 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони - татуировка «За ВДВ».

Занимался вырубкой леса, трудился на пилораме. Планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Если вам что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.