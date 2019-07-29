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Общество

В деревне Кудеверь освятили новый храм, построенный на месте разрушенного

29 июля 2019 года, 09:31

Новый храм открыли в бежаницкой деревне Кудеверь. Об этом пишет Псковское агентство информации. Чин освящения провёл епископ Великолукский и Невельский Сергий. Храм освящён в честь двух святых – Георгия Победоносца и Ефросиньи Полоцкой.

По словам главы Бежаницкого района Сергея Михеева, на торжестве присутствовали около 150 человек.

Храм в Кудевери сожгли немцы в 1943 году. Последние 19 лет службы велись в приспособленном гражданском здании. Новый же храм возвели на месте, где стояла разрушенная во время войны церковь.

«Идея построить храм была общей, строили всем миром, собирали деньги, были, конечно, и меценаты», - отметил глава района.

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