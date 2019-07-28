День Военно-Морского флота отпраздновали на набережной Флотской Славы в Пскове

Торжественный митинг, посвященный празднованию Дня Военно-Морского флота России, состоялся на набережной Флотской Славы реки Великой в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

От имени главы региона Михаила Ведерникова псковичей поздравил заместитель губернатора Василий Осипов. Вице-губернатор отметил, что служба на флоте во все времена считалась почетной и сложной профессией, а моряки всегда пользовались заслуженным уважением со стороны россиян.

-История помнит, с какой отвагой моряки сражались за независимость нашей Родины, как проявляли мужество в самых кровопролитных сражениях. Они и сегодня верны вековым традициям отечественного флота, с честью выполняют сложнейшие задачи боевой службы. Псковский дивизион пограничных сторожевых катеров также играет важную роль в защите государственных границ Российской Федерации. Ваше беззаветное служение Отечеству, значительный вклад в обеспечение безопасности нашей Родины заслуживает благодарности и признательности, - зачитал он текст приветственного адреса.

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов подчеркнул, что сегодня Военно-Морской флот успешно решает поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности и обороноспособности государства. Семь футов под килем пожелал председатель Псковского морского собрания, командир атомной подводной лодки «Псков», капитан первого ранга запаса Виктор Ковалев. Он напомнил, что в честь псковского региона были названы три подводных лодки: подводная лодка «Псковский комсомолец», которая, выполнив свой служебный долг, ушла в запас, подводная лодка «Псков» и строящаяся в настоящее время в Санкт -Петербурге подводная лодка «Великие Луки».

В завершение мероприятия к мемориальному комплексу псковичам-флотоводцам на набережной были возложены венки и цветы, также состоялось торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона. Жителям и гостям города псковские моряки продемонстрировали, как проводится задержание судна-нарушителя государственной границы. Настоящее представление развернулось и в небе. Военнослужащие бригады специального назначения совершили парашютные прыжки с приземлением в воду, также состоялись показательные выступления парапланеристов и летчиков спортивного авиаклуба на малых воздушных судах.