Сергей Мезенцев проверил готовность Новоржевской школы к началу учебного года

Заместитель главы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев вместе с председателем комитета по образованию Псковской области Александром Седуновым проверили готовность Новоржевской средней школы к началу учебного года. Об этом Сергей Мезенцев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, до 1 сентября в школе должен быть отремонтирован спортзал. Также по всему зданию будет заменена электропроводка.

Напомним, что 17 июля Сергей Мезенцев подал документы в территориальную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на пост главы Новоржевского района. Его кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия». Выборы главы муниципалитета пройдут в Единый день голосования 8 сентября.