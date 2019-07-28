Страдающий потерей памяти мужчина пропал в Псковском районе

Отдел полиции по Псковскому району продолжает розыск 77-летнего Антонова Владимира Васильевича. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 6 апреля этого года мужчина ушел из дома по месту жительства в селе Середка Псковского района. Пропавший пенсионер страдает потерей памяти.

По поступившим в полицию данным, 8 апреля его видели недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые.

Был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Антонова Владимира Васильевича, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.