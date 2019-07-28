Псковская музыкальная школа №1 получит средства на реставрацию из резервного фонда

Детская музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова города Пскова получит 140 млн рублей на проведение ремонтно-реставрационных работ. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, средства выделены из резервного фонда правительства РФ по решению президента в ответ на обращение губернатора Михаила Ведерникова.

Здание, в котором находится детская музыкальная школа №1, построено в 1910 году и является объектом культурного наследия регионального значения. До революции здесь находился банк, а с января 1945 здание было приспособлено под кинотеатр «Родина». В 50-е годы кроме кинотеатра здесь находились детская музыкальная школа и филармония. До открытия в Пскове в 1960 году музыкального училища школа была главным музыкальным центром всей области. В конце 1987 года Псковской детской музыкальной школе № 1 было присвоено имя выдающегося русского композитора и педагога Н. А. Римского-Корсакова.

В школе проходит обучение около 500 учащихся по различным специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, гусли, гитара, духовые инструменты.

Добавим, что также из резервного фонда правительства РФ будет выделено еще 60 млн рублей на ремонт детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского в Великих Луках.