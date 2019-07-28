Псковский полицейский спас заблудившегося грибника

В Псковской области сотрудник полиции спас заблудившегося грибника. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, в дежурную часть Дедовичского отдела полиции обратилась жительница города Санкт-Петербурга, которая сообщила, что ее 65-летний муж ушел из дачного дома в деревне Енарьево за грибами и заблудился.

На место происшествия незамедлительно прибыл участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Роман Сергеев. Полицейский организовал поисковые мероприятия. В то время как он на служебной автомашине совместно с родственниками грибника обследовал лесные дороги, заблудившийся грибник по мобильному телефону периодически выходил на связь и участковый старался сориентировать его на местности, подсказывая те или иные приметы. Когда пенсионер сообщил, что ему стало плохо, полицейский один направился в лес и, пройдя свыше километра, обнаружил мужчину, который уже не мог самостоятельно передвигаться.

Роман Сергеев вынес гражданина из леса к дороге, а затем по рации доложил о произошедшем в отдел полиции и вызвал скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики доставили пенсионера в областную больницу, где ему была сделана экстренная операция на сердце.

Родственники потерявшегося сердечно поблагодарили полицейского за своевременно и грамотно оказанную помощь, в результате которой жизнь пожилого человека оказалась вне опасности, отметили в пресс-службе.