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Общество

В Палкинком районе отметили 75-ю годовщину освобождения

28 июля 2019 года, 10:22

27 июля в Палкино прошли мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и Дню поселка. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, участие в них приняли заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, глава Палкинского района Евгений Седов, начальник Управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, ветераны, представители общественных организаций, молодежных движений, жители и гости района.

У братского захоронения состоялся памятный митинг. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жителей муниципального образования начальник управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская поблагодарила ветеранов:

- Низкий вам поклон. Вы — наша гордость и пример для подражания. Сегодня мы со всем уважением и почтением вспоминаем военный и трудовой подвиг прошлого века. Сейчас уже на нас лежит ответственность за приумножение и развитие сохраненного вашими силами наследия. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными этого великого наследия.

Продолжилась программа праздничных мероприятий показательными выступлениями военнослужащих и концертом-поздравлением ко Дню поселка «Расцветай, поселок наш!». Мероприятие завершилось праздничным салютом.

Напомним, Палкинский район был оккупирован уже в первых числах июля 1941, а освобожден спустя три года. По его территории проходила немецкая оборонительная линия «Пантера», в боях за освобождение погибли тысячи человек.

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