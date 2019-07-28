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Общество

Жара и дожди ожидают псковичей в воскресенье

28 июля 2019 года, 10:04
В воскресенье , 28 июля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Воздух прогреется до +25…+30 гр. Прогнозируется ветер северных и северо-западных направлений 4-9 м/сек и низкое атмосферное давление. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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