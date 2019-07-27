Советник губернатора Татьяна Пахомова поздравила односельчан с днём древни Выскодь

В субботу, 27 июля, советник губернатора Псковской области, начальник отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова поздравила местных жителей деревни Выскодь в Дновском районе с Днем деревни. Об этом она написала на своей странице в «ВКонтакте».

Татьяна Пахомова в своем поздравлении заметила, что ей вдвойне приятно здесь находится, поскольку она родом из деревни Выскодь. Она пожелала жителям счастья, здоровья, процветания, и «чтобы никто никогда не был одинок».

«Мирного неба над головой нам всем, чтобы не было у нас угроз и мы жили счастливо. Спасибо за то, чтобы вы есть, что я с вами рядом, мне нравится, как люди общаются здесь между собой и я очень-очень рада, что здесь сегодня нахожусь», - отметила Татьяна Пахомова.