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Общество

Советник губернатора Татьяна Пахомова поздравила односельчан с днём древни Выскодь

27 июля 2019 года, 22:53

В субботу, 27 июля, советник губернатора Псковской области, начальник отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова поздравила местных жителей деревни Выскодь в Дновском районе с Днем деревни. Об этом она написала на своей странице в «ВКонтакте».

Татьяна Пахомова в своем поздравлении заметила, что ей вдвойне приятно здесь находится, поскольку она родом из деревни Выскодь. Она пожелала жителям счастья, здоровья, процветания, и «чтобы никто никогда не был одинок».

«Мирного неба над головой нам всем, чтобы не было у нас угроз и мы жили счастливо. Спасибо за то, чтобы вы есть, что я с вами рядом, мне нравится, как люди общаются здесь между собой и я очень-очень рада, что здесь сегодня нахожусь», - отметила Татьяна Пахомова. 

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