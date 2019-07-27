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Общество / Дети

Керженский заповедник приехал на праздник «РосянкаFest» из Нижнего Новгорода

27 июля 2019 года, 13:21

Как рассказали сотрудники Керженского заповденика корреспонденту «Псковской правды», они приехали такую даль ради своих коллег. Они, как и Полистовский заповедник, тоже занимаются охраной болот.

Керженский заповедник приехал на праздник «РосянкаFest» из Нижнего Новгорода
Керженский заповедник из Нижнего Новгорода приехал на фестиваль в Псков
Фото Ольги Нефедовой

Гостям сотрудники Керженского заповедника рассказывают, кто живет в заповеднике, какие растения там растут. Есть и уголок для самых маленьких, где малыши кормят игрушечных животных, проводят химические опыты.Также можно поучаствовать в беспроигрышной лотерее и выиграть приз от заповедника. Для этого надо ответить на самые разные вопросы. Например,"Кто из водных млекопитающих заповедника занесен в Красную книгу" или "Какие грибы нельзя собирать на территории заповедника".

Желающих поучаствовать довольно много.

В Детском парке проходит фестиваль «РосянкаFest», посвященный дню рождения Полистовского заповедника. Дети и взрослые могут поучаствовать в различных конкурсах и мастер-классах, например – сделать куклу. На празднике разыгрывается много призов, главные из которых – экскурсии в заповедник. С программой праздника можно ознакомиться здесь.

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