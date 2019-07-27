В Детском парке на «РосянкаFest» дети шьют кукол и получают подарки

В субботу, 27 июля, в Детском парке Пскова с 11.00 до 15.00 проходит познавательный экологический праздник «РосянкаFest», посвященный дню рождения Полистовского заповедника. Как передаёт корреспондент «Псковской правды», в рамках фестиваля проходят и мастер-классы для детей. Так, под руководством мастера-кукольника, руководителя клуба "Душа" Веры Максимовой из Бежаниц дети вместе с родителями шьют кукол.

Вера Максимова родилась в Бежаницах, но много лет жила в Норильске. Когда вернулась в родной поселок, увлеклась шитьем кукол. Вокруг собрались заинтерсованные люди и единомышленники, так и возник женский клуб, сейчас известный по всей области. Приобретя опыт, участницы клуба стали проводить мастер классы.

Сама же мастерица признается, что больше всего любит примитивные куклы:

"Это куклы, которые шьются из старой тряпочки, без выкройки, там нет геометрии, вместо глаза может быть пуговица, а рука может состоять из трех тканей. Ее еще чердачной называют", - говорит она.

За участие в мастер-классе участники получают жетончики с номерками, которые участвуют в розыгрыше призов и подарков. Главные призы - две экскурсии в Полистовский заповедник.

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.