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Общество / Дети

В Детском парке на «РосянкаFest» дети шьют кукол и получают подарки

27 июля 2019 года, 12:59

В субботу, 27 июля, в Детском парке Пскова с 11.00 до 15.00 проходит познавательный экологический праздник «РосянкаFest», посвященный дню рождения Полистовского заповедника. Как передаёт корреспондент «Псковской правды», в рамках фестиваля проходят и мастер-классы для детей. Так, под руководством мастера-кукольника, руководителя клуба "Душа" Веры Максимовой из Бежаниц дети вместе с родителями шьют кукол.

В Детском парке на «РосянкаFest» дети шьют кукол и получают подарки
Дети и родители шьют кукол под руководством мастера-кукольника Веры Максимовой
фото Ольги Нефедовой

Вера Максимова родилась в Бежаницах, но много лет жила в Норильске. Когда вернулась в родной поселок, увлеклась шитьем кукол. Вокруг собрались заинтерсованные люди и единомышленники, так и возник женский клуб, сейчас известный по всей области. Приобретя опыт, участницы клуба стали проводить мастер классы.

Вера Максимова владеет несколькими техниками: традиционная народная кукла, текстильная кукла, кукла, вязанная крючком, вязанная спицами и сделанная из капронового чулка.

В Детском парке на «РосянкаFest» дети шьют кукол и получают подарки
Мастерица призналась, что больше всего любит примитивные куклы
Фото Ольги Нефёдовой

Сама же мастерица признается, что больше всего любит примитивные куклы:

"Это куклы, которые шьются из старой тряпочки, без выкройки, там нет геометрии, вместо глаза может быть пуговица, а рука может состоять из трех тканей. Ее еще чердачной называют", - говорит она.

За участие в мастер-классе участники получают жетончики с номерками, которые участвуют в розыгрыше призов и подарков. Главные призы - две экскурсии в Полистовский заповедник.

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

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