5,4 миллиона рублей выделены на ремонт трёх дворов в Пскове

В Пскове определили подрядчика на выполнение ремонтных работ на дворовых территориях в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе города, по итогам электронных аукционов победителем стало ООО «Спецдор 60», на 5,4 миллиона рублей будет проведён ремонт в трёх дворах.

Один двор у дома №28 по улице Р. Люксембург. Проект предусматривает снос и выкорчевку деревьев, ремонт дворовых проездов и оборудование автомобильных парковок из асфальтобетонной смеси, установку бортовых камней и восстановление газонов. Как отметил парламентарий этого округа Александр Абаев, инициатива приведения в порядок двора принадлежит самим жителям, которые собрали необходимый пакет документов для включения в программу. Также планируется обустроить во дворе детскую площадку.

Второй двор находится на улице Стахановская, дом 20. Здесь также будут снесены и выкорчеваны аварийные деревья, будет отрегулирована высота крышек колодцев, отремонтированы дворовые проезды и оборудованы парковки для автотранспорта. Кроме того, договором предусмотрено устройство тротуаров, замена бортовых камней и искусственных дорожных неровностей с установкой дорожных знаков.

Третий двор расположен по адресу улица Труда, дом 16. Контракт предусматривает тот же перечень работ, что на улице Стахановской.

Еще один контракт на сумму 2,2 миллиона рублей предусматривает ремонт дворового проезда от дома №38 по улице Коммунальной до дома№83а по улице Юбилейной с ремонтом проезда вдоль дома №79 по улице Юбилейной. Здесь демонтируют бортовой камень, разберут старый асфальт, установят новые бордюры и обустроят парковочные места. На этом объекте работы уже начались.

Срок выполнения работ во всех дворовых территориях - до 19 августа.

Cредства на проведение работ выделены из бюджетов разного уровня в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда».