2,5 миллиона рублей направлено на замену электропроводки в новоржевской школе

Новоржевская школа располагается в двух отдельных зданиях, в одном из которых будет проведен ремонт спортзала. Подрядчик приступит к работам со следующей недели. На ремонт планируется направить около 700 тысяч рублей: планируется частично заменить кровлю, отремонтировать полы и стены помещения. Спортзал должен быть отремонтирован к новому учебному году. По всему зданию также будет заменена проводка, на эти работы направлено 2,5 миллиона рублей.

Готовность Новоржевской средней школы к новому учебному году проверил председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета Псковской области, вместе с ним осмотр здания проводили заместители главы района Дмитрий Мезенцев и Валентина Смирнова.

Комиссия во главе с Александром Седуновым также осмотрела спортивный зал во втором здании учебного учреждения. Руководство школы отметило, что в помещении имеются проблемы с отоплением. Температура зимой в спортзале не поднимается выше 8–11 градусов. На что Александр Седунов порекомендовал провести экспертизу, чтобы понять, где происходит теплопотеря.

После осмотра школ Александр Седунов и Сергей Михеев пообщались с руководителями учебных учреждений района. Темой встречи стала реализация национального проекта «Образование», в рамках которого в Псковской области в ближайшее время откроются современные образовательные центры. Они будут подключены к единой системе «Российская электронная школа». Благодаря этому проекту учителя и ученики получат доступ к комплектам современных научно-методических материалов для занятий.

Напомним, спортзал Новоржевской средней школы стал одним из двадцати, которые отремонтируют к новому учебному году в образовательных учреждениях Псковской области. На эти цели из консолидированного бюджета будет направлено более 21 миллион рублей.