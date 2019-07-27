В Великих Луках продолжают искать пропавшего в марте Андрея Фёдорова

Сотрудники уголовного розыска в Великих Луках устанавливают местонахождение 43-летнего Андрея Викторовича Фёдорова. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 22 марта он ушёл из дома по улице Радищева в городе на Ловати. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.