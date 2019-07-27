В Великих Луках продолжают искать пропавшего в марте Андрея Фёдорова

Сотрудники уголовного розыска в Великих Луках устанавливают местонахождение 43-летнего Андрея Викторовича Фёдорова. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 22 марта он ушёл из дома по улице Радищева в городе на Ловати. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.
Андрей Фёдоров ушёл из дома в Великих Луках ещё в марте, и не вернулся
Фото пресс-службы УМВД региона
Пропавший мужчина был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх -матерчатый).
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Викторовича Фёдорова, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.