В Пскове 9 августа пройдёт фестиваль «Нам годы не помеха»

В пятницу, 9 августа, в Пскове пройдет фестиваль «Нам годы не помеха». Как сообщили «Псковской правде» в региональном отделении Союза пенсионеров России по Псковской области, это заключительное мероприятие проекта «Университет серебряного возраста - дорога к долголетию 80 +».

Руководители и активисты местных отделений СПР, руководство регионального отделения СПР, руководство и представители региональной и местных администраций, партнеры проекта подведут итоги проекта, поделятся своей историей участия в проекте, методиками работы с гражданами пожилого возраста, практиками здорового образа жизни, проблемами и планами.

В рамках фестиваля состоится пресс-конференция, участники которой поделятся положительным опытом проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, методик и практик работы с гражданами пожилого возраста.

Проект «Университет серебряного возраста – дорога к долголетию 80+» реализуется на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект стартовал 1 сентября 2018 года. Мероприятиями были охвачены все 25 местных отделений Союза пенсионеров. Авторы проекта разработали множество спортивных мероприятий, лекций, тренингов, направленных на то, чтобы старшему поколению было интересно и комфортно жить и до 80 лет, и дальше.

Фестиваль «Нам годы не помеха» состоится по адресу: Псков, Рижский проспект, дом 20, конференц-зал. Начало в 12.00