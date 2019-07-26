Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове 9 августа пройдёт фестиваль «Нам годы не помеха»

26 июля 2019 года, 15:43

В пятницу, 9 августа, в Пскове пройдет фестиваль «Нам годы не помеха». Как сообщили «Псковской правде» в региональном отделении Союза пенсионеров России по Псковской области, это заключительное мероприятие проекта «Университет серебряного возраста - дорога к долголетию 80 +».

Руководители и активисты местных отделений СПР, руководство регионального отделения СПР, руководство и представители региональной и местных администраций, партнеры проекта подведут итоги проекта, поделятся своей историей участия в проекте, методиками работы с гражданами пожилого возраста, практиками здорового образа жизни, проблемами и планами.

В рамках фестиваля состоится пресс-конференция, участники которой поделятся положительным опытом проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, методик и практик работы с гражданами пожилого возраста.

Проект «Университет серебряного возраста – дорога к долголетию 80+» реализуется на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект стартовал 1 сентября 2018 года. Мероприятиями были охвачены все 25 местных отделений Союза пенсионеров. Авторы проекта разработали множество спортивных мероприятий, лекций, тренингов, направленных на то, чтобы старшему поколению было интересно и комфортно жить и до 80 лет, и дальше.

Фестиваль «Нам годы не помеха» состоится по адресу: Псков, Рижский проспект, дом 20, конференц-зал. Начало в 12.00

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Опубликована программа праздника дикой природы «РосянкаFest» в Детском парке Пскова
Жителям Псковской области не рекомендуют купаться в уставшем состоянии
В Пскове скептически отнеслись к идее бесплатного высшего образования в приграничных регионах
В Пскове на несколько дней закроют перекресток улицы Народной с улицей Юбилейной
Китайцы в конкурсе «Десантный взвод – 2019» будут соревноваться на своей технике
Советник губернатора Татьяна Пахомова помогла жителям Выскоди убрать мусор и покрасить качели
Началась запись на турнир дворовых команд, который пройдёт в Пскове 9 августа
За кражу дешёвого телефона жителя Пушгор отправили в колонию строгого режима
В развитие музыкальных школ Псковской области вложат 200 миллионов рублей

Комментарии

Авторизация
No comments
Дорожная страда

Общество
26 июля 16:34

Дорожная страда

Какую улицу после ремонта переделывали два раза, где в Пскове хорошие дороги, почему новый мост через Великую точно не начнут строить в этом году и куда потратят сэкономленные на торгах 10 млн рублей
Мороженое килограммами и подписи на футболке

Общество
26 июля 14:35

Мороженое килограммами и подписи на футболке

С каким наполнением уехали участники первого палаточного молодежного форума
Думаем и говорим на языке Пушкина

Общество
25 июля 11:38

Думаем и говорим на языке Пушкина

Международный молодежный форум проектных инициатив «Наследники»