В Пскове скептически отнеслись к идее бесплатного высшего образования в приграничных регионах

Напомним, политик предлагает сделать полностью бесплатным высшее образование в приграничных регионах. По его замыслу, это поможет остановить отток молодежи. Также депутат предложил увеличить в вузах приграничья квоту для соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы большее их число смогло впитать дух русской культуры, и, вернувшись домой, нести российские ценности в других государствах.

У нас существует конкурс, обучение за счёт бюджетных средств осуществляется в рамках контрольных цифр приёма. И в этом плане все вузы России равны – все имеют одинаковые возможности участвовать в конкурсе по распределению контрольных цифр приёма. Если приграничные регионы получат больше бюджетных мест только из-за географического положения, это нарушит конституционные гарантии на получение образования других граждан страны.

Наталья Ильина объяснила, что потребность субъектов Российской Федерации в профессиональных кадрах учитывается при определении общих объёмов контрольных цифр приёма, которые в дальнейшем на конкурсной основе распределяются между образовательными организациями. Эта потребность определяется, в том числе, с учетом предложений объединений работодателей. «Проводится мониторинг потребностей экономики в определенных кадрах в регионе, - говорит ректор. – Плюс работодатели формируют предложения, на них министерство тоже ориентируются при распределении контрольных цифр приёма».

Что до повышенных квот на обучение русскоговорящих студентов, то врио ректора пояснила, каким образом, такие студенты попадают в российские вузы:

«Законодательством об образовании уже предусмотрено, что квота на получение образования в России для иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, устанавливается правительством не по образовательным организациям, а по количеству указанных лиц».