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Общество

Жителям Псковской области не рекомендуют купаться в уставшем состоянии

26 июля 2019 года, 13:02

Спасатели напоминают жителям Псковской области меры предосторожности при отдыхе на воде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде:

- перед купанием следует отдохнуть;

- не рекомендуется входить в воду разгоряченным;

- не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки;

- купаться следует в специально отведенных и оборудованных для этого местах;

- перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно;

- входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь;

- никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия.

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