Китайцы в конкурсе «Десантный взвод – 2019» будут соревноваться на своей технике

Эшелон с техникой армии Китая прибыл в Псковскую область для участия в конкурсе «Десантный взвод – 2019». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Эшелон с техникой армии Китая прибыл в Псковскую область для участия в конкурсе «Десантный взвод – 2019». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
По словам офицера, на своей технике будет соревноваться только команда Китая. Остальные шесть команд выступят на технике, предоставленной российской стороной.