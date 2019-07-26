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Общество

Китайцы в конкурсе «Десантный взвод – 2019» будут соревноваться на своей технике

26 июля 2019 года, 11:03

Эшелон с техникой армии Китая прибыл в Псковскую область для участия в конкурсе «Десантный взвод – 2019». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Китайцы в конкурсе «Десантный взвод – 2019» будут соревноваться на своей технике
Соревнования пройдут в четыре этапа.
Фотографии предоставлены Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
«На конкурс китайская команда привезла пять боевых машин десанта ZLC-2000, а для их технического обеспечения — авторемонтную мастерскую, полуприцеп с горюче-смазочными материалами и один военный внедорожник», - сообщил помощник руководителя конкурса по техническому обеспечению бронетанковой техники подполковник Арман Оспанов.

По словам офицера, на своей технике будет соревноваться только команда Китая. Остальные шесть команд выступят на технике, предоставленной российской стороной.

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