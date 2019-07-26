Советник губернатора Татьяна Пахомова помогла жителям Выскоди убрать мусор и покрасить качели

Советник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова приняла участие в благоустройстве детской площадки в дновском селе Выскодь. Силами патрийцев «Единой России» была выкошена трава, убран мусор, покрашены качели, песочница и горки.

В ближайшую субботу жители села отметят День деревни. По словам Татьяны Пахомовой, в июле уже отпраздновали дни деревень жители Морино, Гаврово, Белошкино, Заклинье, Юрково и Лукомов. Праздник объединил людей и помог обсудить проблемы и высказаться по поводу благоустройва.

«Родные деревни – это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое», - сказала советник губернатора.

«В ближайшее время на общий праздник соберутся жители Нинково, Искра, Выскодь, Скугры, Хотовань, Дачное, Филиппково», - добавила Татьяна Пахомова.