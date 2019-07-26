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Общество

Началась запись на турнир дворовых команд, который пройдёт в Пскове 9 августа

26 июля 2019 года, 10:02

Всех желающих псковичей приглашают 9 августа принять участие в футбольном турнире дворовых команд, который пройдет в рамках Всероссийского дня физкультурника. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Турнир начнется в 12.00 на площадке перед Молодёжным центром (Псков, улица Максима Горького, дом 15).

Участниками могут стать команды, в состав которых входит не меньше пяти человек. Победителя турнира ждут приятные призы.

Запись на турнир по будням с 9.00 до 18.00 в Молодежном центре или по телефону: (8112) 56-44-44.

При регистрации необходимо указать имя и фамилию капитана команды и его контактный телефон. 

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