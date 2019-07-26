За кражу дешёвого телефона жителя Пушгор отправили в колонию строгого режима

Ранее судимый 24-летний житель Пушкинских Гор вновь отправится в тюрьму за разбой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что 31 марта нынешнего года этот мужчина в пьяном состоянии попросил у своей знакомой мобильный телефон. Сделав звонок, он отказался возвращать телефон владелице. После чего взял на кухне нож приставил к её горлу и стал требовать отдать принадлежащий ей телевизор. Чуть позже преступник скрылся с места преступления, а потерпевшая позвала на помощь. В итоге злоумышленнику удалось похитить мобильный телефон стоимостью 500 рублей.

По решению суда ближайшие 3,5 года виновный проведёт в колонии строгого режима.