Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

За кражу дешёвого телефона жителя Пушгор отправили в колонию строгого режима

26 июля 2019 года, 09:37

Ранее судимый 24-летний житель Пушкинских Гор вновь отправится в тюрьму за разбой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что 31 марта нынешнего года этот мужчина в пьяном состоянии попросил у своей знакомой мобильный телефон. Сделав звонок, он отказался возвращать телефон владелице. После чего взял на кухне нож приставил к её горлу и стал требовать отдать принадлежащий ей телевизор. Чуть позже преступник скрылся с места преступления, а потерпевшая позвала на помощь. В итоге злоумышленнику удалось похитить мобильный телефон стоимостью 500 рублей.

По решению суда ближайшие 3,5 года виновный проведёт в колонии строгого режима.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове 9 августа пройдёт фестиваль «Нам годы не помеха»
Опубликована программа праздника дикой природы «РосянкаFest» в Детском парке Пскова
Жителям Псковской области не рекомендуют купаться в уставшем состоянии
В Пскове скептически отнеслись к идее бесплатного высшего образования в приграничных регионах
В Пскове на несколько дней закроют перекресток улицы Народной с улицей Юбилейной
Китайцы в конкурсе «Десантный взвод – 2019» будут соревноваться на своей технике
Советник губернатора Татьяна Пахомова помогла жителям Выскоди убрать мусор и покрасить качели
Началась запись на турнир дворовых команд, который пройдёт в Пскове 9 августа
В развитие музыкальных школ Псковской области вложат 200 миллионов рублей

Комментарии

Авторизация
No comments
Вандалы снова разгромили центр Острова

Происшествия
23 июля 10:20

Вандалы снова разгромили центр Острова

Пострадали два памятника, в городе не осталось целой скамейки (ФОТО)
Жизнь до и после

Происшествия / ДТП
8 июля 18:43

Жизнь до и после

Мама 6-летней Верочки, погибшей в апреле под колесами мотоцикла, боится, что водитель уйдет от ответственности (ВИДЕО)
Детская распродажа

Происшествия / Преступление
5 июля 14:25

Детская распродажа

Молодая псковичка не хотела отдавать нежеланного ребенка в приют и решила сама найти ему новую семью