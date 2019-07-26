В развитие музыкальных школ Псковской области вложат 200 миллионов рублей

Около 200 миллионов рублей получит Псковская область на музыкальные школы. Об заявил премьер-министр Дмитрий Медведев 25 июля на заседании кабинета министров.

Тринадцати субъектам России, где прожиточный минимум пенсионеров выше среднероссийского, выделят 4 миллиарда 343 миллионов рублей на социальные доплаты к пенсии.

Чуть больше трёх миллиардов рублей регионы получат на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и медицинскими изделиями.

Кроме того, на заседании кабмина было решено направить две субсидии Иркутской области для ликвидации последствий паводка общим размером 673 миллиона рублей.