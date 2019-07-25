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Общество

Доверчивые люди: в Псковской области стало больше тяжких преступлений, связанных с обманом и наркотиками

25 июля 2019 года, 18:58

Псковской области стало гораздо меньше особо тяжких преступлений убийств, изнасилований, тяжкого вреда здоровью. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянникова. Но заметил, что это общероссийский тренд: таких преступлений стало меньше по всей стране. А особо тяжких преступлений стало больше. Но под эту статью попадают наркотики.

«Беда Псковской области – это рост тяжких преступлений, которые происходят за счёт роста преступлений, связанных с наркотиками и преступлений имущественного характера. Не то чтобы наркотиков стало больше, просто мы научились их выявлять, наработали определённую практику», - заметил начальник УМВД региона.

Как заметил руководитель ведомства, преступления имущественного характера также часто происходят в нашем регионе. Эти престулпения носят информационный и дистанционный характер: кражи и мошенничества.

«На самом деле, если откинуть все цифры. Чем удивляет Псковская область: благодатная и в чём-то блаженная земля. Читаешь сводки и сложно представить, что такое возможно: например, мужчина заявляет кражу. Он ремонтирует машиной, а барсетку с деньгами и документами повесил на ручку в гараже с обратной стороны. Народ доверчивый, открытые люди».

Как показывают сводки, этим мошенники зачастую и пользуются. За полгода зарегистрировано 4101 преступление, из которых большинство – это кражи (1356) и мошенничества (338). Всего в Псковской области раскрывается 7 преступлений из 10 – это, как подчеркнул Алексей Овсянников, высокий уровень раскрываемости.

Также много в нашем регионе поступает заявлений о домашнем насилии - как со стороны мужчин, так и со стороны женщин.

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