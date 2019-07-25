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Спорт

Победителей Всероссийских соревнований по футболу наградили в Пскове на стадионе «747»

25 июля 2019 года, 17:21

В Пскове состоялось награждение победителей и участников финального этапа Всероссийских соревнований среди сельских команд «Колосок». Торжественная церемония прошла 25 июля на стадионе «747». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя регионального Комитета по спорту Алексей Орлов, вице-президент Межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад», депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, которые поблагодарили участников за бескомпромиссную борьбу и пригласили чаще приезжать в Псковскую область.

Первое место на соревнованиях заняла команда Саратовской области, второе — у команды Республики Дагестан, третье — у спортсменов из Республики Чувашия. Призеры получили комплекты формы от Российского футбольного союза, медали и кубки. Остальным футболистам, в том числе и команде из Псковской области, были вручены памятные награды за участие в финальных играх. На соревнования в Псковскую область приехали всего более 220 спортсменов из 16 субъектов Российской Федерации.

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