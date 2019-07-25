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Общество

Актёр Сергей Безруков похвастался своим уловом на рыбалке в Пушкинских Горах (ВИДЕО)

25 июля 2019 года, 15:36

Актёр Сергей Безруков, который в данный момент находится на съемках фильма «Учёные плоды» в Пушкинских Горах, в очередной раз порадовал подписчиков в Инстаграм новым видео и несколькими фотографиями с рыбалки. Актер продемонстрировал на камеру свой улов – подлещика, подчеркнув, что поймал его на обычную удочку.

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Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

«Завершая рыбацкий отпуск!!! В честь юбилея Василия Макарыча. Показательно!!! Семья рядом. А для всех поклонников нашего Губернского театра, прямо сейчас и в течение двух дней, сегодня и завтра, на сайте театра-онлайн показ «Энергичных людей»! Производство кинокомпании Сергея Безрукова. Над созданием телеверсии работали: Анна Матисон, Серж Отрепьев и его команда, Илья Муравьёв, Александр Прошин! Караоке-спектакль! К юбилею писателя! Присоединяйтесь!!! Споём? За одним столом», - написал актёр на своей страничке в социальной сети.

За первые четыре часа после публикации видео с рыбалки пост набрал почти 32 тысячи просмотров и более 500 комментариев:

«Ловись рыбка большая и еще больше», «Вот она, рыба моей мечты», «Аппетитная, наверное, вкусная», «Где же такая рыбалка? Тоже хочется туда», «Когда клюнет сом? (отсылка на сериал «Участок»)».

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Напомним, режиссером фильма «Учёности плоды» выступает Игорь Угольников. Картина будет рассказывать о жизни села Михайловского во времена Великой Отечественной войны, в 1942-1943 года.

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