Михаил Ведерников стал лидером по работе с комментариями в Инстаграме

Псковского губернатора Михаила Ведерникова признали лидером среди глав регионов СЗФО по работе с комментариями в Инстаграме. Результаты исследования были опубликованы Телеграм-каналами «Иполитика» и «Незыгарь». Об этом пишет Псковское агентство информации.

Михаил Ведерников набрал высокие баллы в связи с тем, что в своём Инстаграм-аккаунте он отвечает гражданам на все комментарии, как позитивные, так и негативные.

Составители рейтинга добавляют, что ответы псковского губернатора не только становятся полезными для пользователей Инстаграма, но и используются аккаунтами региональных комитетов и управлений.

«Такой подход работы псковского губернатора способствует восприятию его населением, как открытого к диалогу руководителя», - подчеркивают авторы рейтинга.