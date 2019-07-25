Михаил Ведерников – следователям: Спасибо за то, что вы всегда стоите на страже порядка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Поздравительное сообщение он опубликовал на своей страничке в Инстаграм.

По словам главы региона, работа следователей является одной из самых сложных и ответственных.

«Сегодня перед сотрудниками Следственного комитета стоят важные задачи – расследование и качественное раскрытие коррупционных и налоговых преступлений, преступных действий против личности и государства, защита прав граждан», - отметил Михаил Ведерников.

«Спасибо за то, что вы всегда стоите на страже порядка и следите за исполнением законов в нашей стране!», - заключил губернатор.