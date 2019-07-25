Жители Дно борются против сноса гаражей, построенных на месте бывшего болота

Советник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова пообещала разобраться в ситуации с постройками на улице Садовой в Дно. Об этом пишет Псковское агентство информации.

По словам местных жителей, 40 лет назад на улице Садовой было болото. Местная администрация одобрила осушение и засыпку грунтом, благодаря чему люди смогли посадить огороды и поставить гаражи.

В 2018 года этих жителей оштрафовали на пять тысяч рублей за незаконный захват территории, после чего они пытались отстоять свои права в суде. Сегодня городская администрация угрожает, что снесет все постройки, несмотря на то, что по документам земля на улице Садовой является болотом.

Татьяна Пахомова пообещала, что разберется в этом вопросе и постарается найти мирные пути решения.