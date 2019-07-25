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Общество

Псковская область вышла в лидеры по темпам прироста производства агропродукции

25 июля 2019 года, 11:10

Псковская область заняла третье место в рейтинге субъектов России по темпам прироста производства агрономической продукции за первое полугодие 2019 года. Об этом пишет Псковское агентство информации.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года Псковская область увеличила свой показатель на 28,9 тысячи тонн. Значительный вклад сделал Великолукский агропромышленный холдинг. Прирост его производства за первое полугодие составил 26,9 тысячи тонн.

По сравнению с показателями с января по июнь 2018 года за прошедшие полгода производство продукции сельского хозяйства в России выросло на 1,2%

Производство мяса во всех хозяйствах выросло до 6,8 миллионов тонн в живом весе.

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