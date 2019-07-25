Два незаконных посева конопли уничтожили в Псковской области в ходе операции «Мак»

В Псковской области в результате первых двух этапов операции «Мак-2019» было уничтожено два незаконных посева конопли и 69 очагов дикорастущих наркосодержащих растений. Кроме того, из незаконного оборота были изъяты около 7 килограммов наркотиков растительного происхождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В связи с этим полицейские призывают жителей региона сообщать обо всех фактах незаконного оборота наркотиков:

- по «телефону доверия» полиции - (8112) 59-22-33;

- по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49;

- по телефону дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области - (8112) 59-37-00.

Сообщения можно также отправлять на сайт 60.мвд.рф/request¬_main или электронную почту УКОН УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mail.ru.