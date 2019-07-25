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Культура

На фестиваль «Кукольное дело» в Бежаницы приглашают всех желающих псковичей

25 июля 2019 года, 09:33

В воскресенье, 4 августа, 13.00 жителей Псковской области приглашают в бежаницкий Парк отдыха на фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело», участниками которого станут авторы-любители и профессиональные мастера-кукольники из районов нашей области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

На фестивале развернется выставка-продажа рукодельных изделий, а также презентация мастеров и любительских объединений декоративно-прикладного творчества, занимающихся изготовлением кукол.

Продолжится фестивальная программа в Пскове, где 10 и 11 августа в Доме ремёсел (улица Некрасова, дом 8) пройдет семинар-практикум по изготовлению куклы «Боярин».

13 августа состоится открытие областной выставки «Кукольное дело» и персональной выставки известной кукольницы из Великого Новгорода Ольги «Родом из той деревеньки», где будет представлена живопись, графика, авторская и традиционная народная кукла.

Дополнительная информация по телефонам: 8(8112) 62-23-34, 66-17-49.

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