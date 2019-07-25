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Общество

Благодаря прокуратуре в Великих Луках 14 детей-сирот получили благоустроенное жильё

25 июля 2019 года, 09:30

После вмешательства прокуратуры в городе на Ловати обеспечили жильем 14 детей-сирот. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в нарушение закона администрация Великих Лук не обеспечила 14 детей-сирот благоустроенным жильем. В результате чего, дети были вынуждены долгое время жить у своих знакомых или снимать квартиру.

Городской прокурор через суд потребовал устранить нарушения закона и обеспечить сирот благоустроенным жильем.

Требования прокурора суд удовлетворил.

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