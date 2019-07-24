Разбойников, обокравших парня в Великих Луках, нашли с помощью служебной собаки

В городе на Ловати задержали двоих парней, обвиняемых в разбойном нападении на прохожего. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ночь на 26 марта у дома по улице Зверева на 30-летнего жителя Великолукского района напали неизвестные. Угрожая ножом, они украли у прохожего два мобильных телефона, банковскую карту, деньги и скрылись. Причиненный ущерб составил более 26 тысяч рублей.

Личности подозреваемых удалось установить благодаря служебной собаке. Ими оказались 20-летний не работающий житель Великолукского района и 22-летний безработный, ранее судимый житель Новосокольнического района. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело.