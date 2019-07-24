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Происшествия

Псковичи могут помочь в поисках 25-летней жительницы Красноярского края (ФОТО)

24 июля 2019 года, 15:47

Следователи просят псковичей помочь в поисках 25-летней жительницы Красноярского края Пенклиди Мелиссы Васильевны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Псковичи могут помочь в поисках 25-летней жительницы Красноярского края (ФОТО)
По факту пропажи девушки возбуждено уголовное дело.
Фото пресс-службы областного СУ СК.
Утром 22 апреля 2016 года она ушла из реабилитационного центра «Спарта», расположенного в Красноярском крае и пропала. Документов при себе у девушке не было.

Была одета в темную куртку (фиолетовую или сиреневую), светлые спортивные брюки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей девушки, следователи просят обратиться по адресу: Новосибирск, улица Каменская, дом 38.

Телефон: 8(383)347-81-64.

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