Псковичи могут помочь в поисках 25-летней жительницы Красноярского края (ФОТО)

Следователи просят псковичей помочь в поисках 25-летней жительницы Красноярского края Пенклиди Мелиссы Васильевны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
Следователи просят псковичей помочь в поисках 25-летней жительницы Красноярского края Пенклиди Мелиссы Васильевны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
Была одета в темную куртку (фиолетовую или сиреневую), светлые спортивные брюки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей девушки, следователи просят обратиться по адресу: Новосибирск, улица Каменская, дом 38.
Телефон: 8(383)347-81-64.