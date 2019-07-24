Овчарка Альма вывела островских полицейских на след пропавших грибников (ФОТО)

В Островском районе полицейские в кратчайшие сроки нашли двух местных жителей, заблудившихся в лесу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

23 июля жительница деревни Рубилово ушла за грибами и пропала. Женщина сообщила о случившемся стражам порядка. Супруг, узнав о случившемся, сел на мопед и отправился на поиски. Однако, найдя свою жену, не смог найти дорогу обратно.