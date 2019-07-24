Овчарка Альма вывела островских полицейских на след пропавших грибников (ФОТО)

В Островском районе полицейские в кратчайшие сроки нашли двух местных жителей, заблудившихся в лесу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
23 июля жительница деревни Рубилово ушла за грибами и пропала. Женщина сообщила о случившемся стражам порядка. Супруг, узнав о случившемся, сел на мопед и отправился на поиски. Однако, найдя свою жену, не смог найти дорогу обратно.
На место происшествия выехали полицейские, среди которых была младший инспектор-кинолог кинологической группы ОМВД России по Островскому району прапорщик полиции Яна Кислякова с восточно-европейской овчаркой Альмой.
Сельчане тепло поблагодарили полицейских за помощь.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Собака взяла след от мопеда и через некоторое время нашла обоих пропавших. Стражи порядка благополучно вывели их из леса.