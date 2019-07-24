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Общество

Овчарка Альма вывела островских полицейских на след пропавших грибников (ФОТО)

24 июля 2019 года, 14:51

В Островском районе полицейские в кратчайшие сроки нашли двух местных жителей, заблудившихся в лесу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

23 июля жительница деревни Рубилово ушла за грибами и пропала. Женщина сообщила о случившемся стражам порядка. Супруг, узнав о случившемся, сел на мопед и отправился на поиски. Однако, найдя свою жену, не смог найти дорогу обратно.

Овчарка Альма вывела островских полицейских на след пропавших грибников (ФОТО)
Сельчане тепло поблагодарили полицейских за помощь.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
На место происшествия выехали полицейские, среди которых была младший инспектор-кинолог кинологической группы ОМВД России по Островскому району прапорщик полиции Яна Кислякова с восточно-европейской овчаркой Альмой.

Собака взяла след от мопеда и через некоторое время нашла обоих пропавших. Стражи порядка благополучно вывели их из леса.

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