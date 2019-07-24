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Общество

Губернатор назвал районы и города, которые станут точками роста Псковской области

24 июля 2019 года, 13:58

«Семь районов и два города станут точками роста Псковской области», - об этом 24 июля на совещании с главами районов заявил губернатор Михаил Ведерников, пишет Псковское агентство информации.

Речь шла о Псковском, Великолукском, Печорском, Пушкиногорском, Островском, Дедовичском и Порховском районах, а также Пскове и Великих Луках.

Глава региона сказал, что планируется формирование отдельной программы – стратегии по развитию Псковской области, и на основе вышеперечисленных муниципалитетов ее реализация.

Остальные муниципалитеты не выпадают из работы, поддержки. Сейчас нужно будет направить усилия на перспективные направления.


Губернатор назвал районы и города, которые станут точками роста Псковской областиМихаил Ведерников, губернатор Псковской области

По губернатора, на развитие региона будет выделено 15 миллиардов рублей на 10 лет.

«Мы поборемся, чтобы их выделили на 5 лет», - сказал Михаил Ведерников.

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