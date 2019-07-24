Губернатор назвал районы и города, которые станут точками роста Псковской области

«Семь районов и два города станут точками роста Псковской области», - об этом 24 июля на совещании с главами районов заявил губернатор Михаил Ведерников, пишет Псковское агентство информации.

Речь шла о Псковском, Великолукском, Печорском, Пушкиногорском, Островском, Дедовичском и Порховском районах, а также Пскове и Великих Луках.

Глава региона сказал, что планируется формирование отдельной программы – стратегии по развитию Псковской области, и на основе вышеперечисленных муниципалитетов ее реализация.