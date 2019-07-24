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Культура

Прогулку по болоту получат в подарок участники фестиваля «РосянкаFest» в Пскове

24 июля 2019 года, 12:56

Главным призом праздника «РосянкаFest» станут два сертификата на две экскурсии по Полистовскому заповеднику. Об этом рассказала заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника Елена Перова.

Одна экскурсия – это «Плавницкое болото», визитная карточка Полистовского заповедника. Путешествие по краешку одной из крупнейших в Европе Полистово-Ловатской системы верховых болот. К началу маршрута туристы доставляются на вездеходах. Туристический маршрут проходит через разные виды болота — низинное, переходное и верховое, знакомит путешественников с минеральными островами, проводит через заросли чёрной ольхи, называемые русскими манграми, и пересекает живописную долину реки Плавница – излюбленное место гнездования многих околоводных птиц.

Вторая - «Дорогою бобра». Маршрут проходит через луга и леса охранной зоны заповедника и полностью посвящен бобру. На маршруте можно собственными глазами увидеть, как живут бобры в дикой природе, а также посмотреть на следы, оставленные другими обитателями этих мест – лосями, кабанами и медведями.

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Как получить главный приз? За участие в мероприятиях – квестах, викторинах, розыгрышах – будут выдавать жетончики. Опускать их надо будет в специальный лоторон. Розыгрыши будут проводиться в течение всего праздника. Кроме главного приза гостей ждут памятные призы и подарки.

Фестиваль пройдет 27 июля в 11.00 в Детском парке Пскова на нескольких площадках, предусмотрен не только концерт, но и мастер-классы, квесты и другие интересные активности для псковичей и туристов.

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