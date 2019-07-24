Прогулку по болоту получат в подарок участники фестиваля «РосянкаFest» в Пскове

Главным призом праздника «РосянкаFest» станут два сертификата на две экскурсии по Полистовскому заповеднику. Об этом рассказала заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника Елена Перова.

Одна экскурсия – это «Плавницкое болото», визитная карточка Полистовского заповедника. Путешествие по краешку одной из крупнейших в Европе Полистово-Ловатской системы верховых болот. К началу маршрута туристы доставляются на вездеходах. Туристический маршрут проходит через разные виды болота — низинное, переходное и верховое, знакомит путешественников с минеральными островами, проводит через заросли чёрной ольхи, называемые русскими манграми, и пересекает живописную долину реки Плавница – излюбленное место гнездования многих околоводных птиц.

Вторая - «Дорогою бобра». Маршрут проходит через луга и леса охранной зоны заповедника и полностью посвящен бобру. На маршруте можно собственными глазами увидеть, как живут бобры в дикой природе, а также посмотреть на следы, оставленные другими обитателями этих мест – лосями, кабанами и медведями.