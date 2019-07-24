Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Подрядчик переделывал улицу Советскую дважды

24 июля 2019 года, 12:45

В рамках гарантийного ремонта подрядчик дважды переделывал улицу Советскую в Пскове, от ЦУМа в направлении площади Победы. 

- Сейчас претензий к качеству ремонта нет, - сказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в пресс-центре «Псковской правды» 24 июня. Встреча с журналистами была посвящена текущему ремонту дорог, который проходит сейчас по всей области. 

Сейчас в Пскове полным ходом идет ремонт улицы Юбилейной. На одном из участков также началась реконструкция ливневой канализации.

В будущем году начнется ремонт Рижского проспекта на участке от Ольгинского моста до гостиницы Рижской. 

- Если хватит средств, отремонтируем и больший участок, - сказал Борис Елкин.

Председатель комитета признал, что «дорог с дефектами в Пскове не мало».

- Нам есть над чем работать. Все дороги за один год не отремонтировать, - сказал Борис Елкин.

По словам Бориса Елкина, все дороги, которые ремонтировали в Пскове в прошлом году, сделали качественно. И сейчас претензий к подрядчикам нет. 


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи могут помочь в поисках 25-летней жительницы Красноярского края (ФОТО)
Овчарка Альма вывела островских полицейских на след пропавших грибников (ФОТО)
Губернатор назвал районы и города, которые станут точками роста Псковской области
Прогулку по болоту получат в подарок участники фестиваля «РосянкаFest» в Пскове
Мы хотим разбить стереотипы - Елена Перова о фестивале «РосянкаFest» в Пскове
Михаил Ведерников заявил о повышении зарплат муниципальным служащим
Задача власти сделать «Псковпассажиравтотранс» безубыточным - Борис Ёлкин
Проект моста через Великую в рамках Северного обхода потребует изменений
За счёт сэкономленных средств на псковские дороги нанесут новую разметку

Комментарии

Авторизация
No comments
На два шага вперед

Политика
4 июля 09:30

На два шага вперед

Александр Котов рассказал об итогах парламентского сезона и предстоящих выборах
Каникул не будет

Политика / Выборы
26 июня 09:55

Каникул не будет

Избирательная кампания в Псковской области станет фоном для активной работы в муниципалитетах
По особой программе: Псковская область выходит на федеральный уровень

Политика / Власть
13 июня 13:06

По особой программе: Псковская область выходит на федеральный уровень

Михаил Ведерников усиливает позиции региона в Москве