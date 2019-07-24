Подрядчик переделывал улицу Советскую дважды

В рамках гарантийного ремонта подрядчик дважды переделывал улицу Советскую в Пскове, от ЦУМа в направлении площади Победы.

- Сейчас претензий к качеству ремонта нет, - сказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в пресс-центре «Псковской правды» 24 июня. Встреча с журналистами была посвящена текущему ремонту дорог, который проходит сейчас по всей области.

Сейчас в Пскове полным ходом идет ремонт улицы Юбилейной. На одном из участков также началась реконструкция ливневой канализации.

В будущем году начнется ремонт Рижского проспекта на участке от Ольгинского моста до гостиницы Рижской.

- Если хватит средств, отремонтируем и больший участок, - сказал Борис Елкин.

Председатель комитета признал, что «дорог с дефектами в Пскове не мало».

- Нам есть над чем работать. Все дороги за один год не отремонтировать, - сказал Борис Елкин.

По словам Бориса Елкина, все дороги, которые ремонтировали в Пскове в прошлом году, сделали качественно. И сейчас претензий к подрядчикам нет.



