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Общество

Мы хотим разбить стереотипы - Елена Перова о фестивале «РосянкаFest» в Пскове

24 июля 2019 года, 12:48

В этом году заповедник «Полистовский» отмечал 25 лет.

- Его день рождения мы отметили 25 мая, но уже тогда решили, что хотим этот праздник разделить с широкой аудиторией, - рассказывает заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника Елена Перова. - Псковская область богата культурным и историческим наследием, но почему – то порой забывают, что и природным тоже. В регионе есть несколько интересных природных территорий, одна из которых – наш заповедник. Наша задача – рассказать о нем людям.

Большая часть заповедника – это болота. О них бытует много стереотипов. Люди представляют болото, как место, где сплошная трясина, человека может засосать, и живут кикиморы.

- На самом деле болото – удивительное и красивое место, где обитают редкие животные и растения, - говорит Елена Перова. – Мы хотим эти стереотипы разбить.

Название для фестиваля «РосянкаFest» выбрано не случайно. Росянка, действительно, растение ядовитое.

- Те, кто ее видел, знает, что это миниатюрное растение 3-5 см, и может выживать без насекомых, - объясняет она. - Для нас росянка - символ открытия, символ того, что можно увидеть что-то новое и интересное, если прикоснуться к миру болот.

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Фестиваль пройдет 27 июля в 11.00 в Детском парке Пскова на нескольких площадках, предусмотрен не только концерт, но и мастер-классы, квесты и другие интересные активности для псковичей и туристов.

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