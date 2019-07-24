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Транспорт

Задача власти сделать «Псковпассажиравтотранс» безубыточным - Борис Ёлкин

24 июля 2019 года, 12:26

- Работы, чтобы сделать предприятие «Псковпассажиравтотранс» безубыточным, продолжаются, - сказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в пресс-центре «Псковской правды» 24 июля на встрече с журналистами. - И это главная задача.

По словам Бориса Елкина, уход с поста предыдущего руководителя Николая Кианца «был его личной инициативой». 

Многие профессиональные решения, которые были приняты предшествующим руководителем, получат развитие.

Также Борис Елкин рассказал, что частная  компания, которая обслуживала маршруты №22 и 30 по договору с «Псковпассажиравтотрансом», покинула Псков.


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