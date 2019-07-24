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Общество

Проект моста через Великую в рамках Северного обхода потребует изменений

24 июля 2019 года, 12:11

В проект строительства моста через реку Великую, который является частью Северного обхода, планируют внести изменения. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в пресс-центре «Псковской правды» на встрече с журналистами 24 июля.

В проекте  изменят технологию изготовления основания моста. Из-за этого позже  потребуется повторная экспертиза.

На строительство моста потребуется около 2 млрд рублей. В этом году физические работы на мосту не начнутся, так как ресурсы финансирования почти исчерпаны.

В настоящий момент строители Северного обхода доделывают развязку. 

Ввод объекта первоначально был запланирован на 2019 год. Однако сроки перенесли на 2020 год. И это еще не предел.

Сроки сдачи объекта снова будут перенесены.


Проект моста через Великую в рамках Северного обхода потребует измененийБорис Елкин, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Напомним, за счёт сэкономленных средств на псковские дороги нанесут новую разметку.

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