Проект моста через Великую в рамках Северного обхода потребует изменений

В проект строительства моста через реку Великую, который является частью Северного обхода, планируют внести изменения. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в пресс-центре «Псковской правды» на встрече с журналистами 24 июля.

В проекте изменят технологию изготовления основания моста. Из-за этого позже потребуется повторная экспертиза.

На строительство моста потребуется около 2 млрд рублей. В этом году физические работы на мосту не начнутся, так как ресурсы финансирования почти исчерпаны.

В настоящий момент строители Северного обхода доделывают развязку.

Ввод объекта первоначально был запланирован на 2019 год. Однако сроки перенесли на 2020 год. И это еще не предел.