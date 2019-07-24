За счёт сэкономленных средств на псковские дороги нанесут новую разметку

За счет экономии средств, выделенных на ремонт дорог, в этом году удастся организовать новые торги. Об этом 24 июня рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в пресс-центре «Псковской правды».

Встреча с журналистами была посвящена ходу ремонта дорог, который проходит сейчас по всей области. Часть этих средств пойдет на ремонт новых незапланированных ранее объектов, часть на нанесение новой дорожной разметки современными качественными материалами.