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Общество

За счёт сэкономленных средств на псковские дороги нанесут новую разметку

24 июля 2019 года, 11:56

За счет экономии средств, выделенных на ремонт дорог, в этом году удастся организовать новые торги. Об этом 24 июня рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в пресс-центре «Псковской правды».

Встреча с журналистами была посвящена ходу ремонта дорог, который проходит сейчас по всей области. Часть этих средств пойдет на ремонт новых незапланированных ранее объектов, часть на нанесение новой дорожной разметки современными качественными материалами. 

Все поддержали предложение, что нужно отремонтировать перекресток Петровской и Рижского. Также сделают подъезды к областной больнице и перинатальному центру. На эти цели выделили дополнительные средства.


За счёт сэкономленных средств на псковские дороги нанесут новую разметкуБорис Елкин, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Напомним, дорогу Гверстонь-Кулье в Печорском районе будут ремонтировать в том числе и на средства Евросоюза.

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