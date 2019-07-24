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Общество

Актёр Сергей Безруков балует своих подписчиков пейзажами из Пушкинских Гор (ВИДЕО)

24 июля 2019 года, 10:11

Актёр Сергей Безруков, который сейчас находится в Пушкинских Горах на съёмках картины «Учёности плоды», опубликовал на своей страничке в Инстаграм короткий видеролик, на котором продемонстрировал красоту местной природы. Свою видеозапись Сергей Безруков сопроводил шумным выдохом – э-эх!

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Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

«Помните как у Довлатова? Псковские дали... Это дали? На самом деле тут конечно сказочно, ну, если дождя нет. Сам факт, конечно, что здесь когда-то жил Александр Сергеевич. Впечатляет и эту красоту он видел каждый день. А у нас тут съёмки. Главное, с погодой пока везёт. Работаем!», - написал он.

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать:

«Картина просто!!!», «Рекомендую!!!», «Видела. Это круто!!!», «Красотища и воля!», «Ничего себе пейзаж! Как с картины художника!».

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Напомним, режиссером фильма «Учёности плоды» выступает Игорь Угольников. Картина будет рассказывать о жизни села Михайловского во времена Великой Отечественной войны, в 1942-1943 года.

Сценарий повествует о немецком филологе фрау Шиндлер, которая прибывает в Михайловское, чтобы повысить культурный уровень у местных жителей и у оккупировавших село немцев. Она читает им лекции о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Роль филолога исполнит немецкая актриса Уте Лемпер. В Михайловском ее героиня познакомится с местным жителем Сергеем, старающимся мирно жить по соседству с захватчиками, пытаясь при этом сохранить исторические ценности родного села. Эту роль исполнит Сергей Безруков.

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