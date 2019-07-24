Актёр Сергей Безруков балует своих подписчиков пейзажами из Пушкинских Гор (ВИДЕО)

Актёр Сергей Безруков, который сейчас находится в Пушкинских Горах на съёмках картины «Учёности плоды», опубликовал на своей страничке в Инстаграм короткий видеролик, на котором продемонстрировал красоту местной природы. Свою видеозапись Сергей Безруков сопроводил шумным выдохом – э-эх!

Напомним, режиссером фильма «Учёности плоды» выступает Игорь Угольников. Картина будет рассказывать о жизни села Михайловского во времена Великой Отечественной войны, в 1942-1943 года.

Сценарий повествует о немецком филологе фрау Шиндлер, которая прибывает в Михайловское, чтобы повысить культурный уровень у местных жителей и у оккупировавших село немцев. Она читает им лекции о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Роль филолога исполнит немецкая актриса Уте Лемпер. В Михайловском ее героиня познакомится с местным жителем Сергеем, старающимся мирно жить по соседству с захватчиками, пытаясь при этом сохранить исторические ценности родного села. Эту роль исполнит Сергей Безруков.